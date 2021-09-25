入境美國須打疫苗 陳時中：爭取公平待遇

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，以疫苗證明當入境要件國家不多，據他了解美國計劃這樣做；是否爭取認可高端？他說，不斷溝通、了解，希望爭取到公平待遇。

駐印尼代表處（駐印尼台北經濟貿易代表處）15日公告，印尼接受入境的外國旅客接種經各國政府核准、但尚未經世界衛生組織（WHO）核定的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，包括高端疫苗。

陳時中表示，以疫苗證明當入境要件國家不多，據他了解，印尼16日後開始實施，目前接種2劑高端疫苗、在台灣或在兩地混打疫苗都符合印尼承認範圍。

至於美國是否可能認可高端疫苗？陳時中說，他仍不斷溝通、了解，希望爭取到公平待遇。

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