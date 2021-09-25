BNT可抽7劑只發6張黃卡挨批浪費 陳時中：那不叫殘劑
BNT疫苗本周先開放校園青少年施打，以及今起開放第九輪施打。有診所醫師反映，BNT疫苗一瓶可以抽到七劑，但中央只發六張黃卡，恐導致殘劑浪費，此外也沒有發放足夠的稀釋液，生理食鹽水這麼便宜，要診所自購並不合理。對此，指揮中心發言人莊人祥說，BNT原來有六劑量，每一劑是3c.c，雖然可以抽到2.25c.c，但抽取也可能導致耗損，目前仍以抽六劑為原則，偶爾會超過，若有超過可以跟衛生局多申請小黃卡及食鹽水備用。
基層醫師認為，BNT可以抽到七劑，現在卻因為黃卡不夠導致殘劑浪費，政府不應該為了省一張黃卡的紙錢，浪費一劑的珍貴疫苗。
指揮官陳時中表示，殘劑不是指抽到第七劑就是殘劑，殘劑是施打到最後一瓶還有剩下，且預約者尚未抵達，就可以照規定來開放殘劑施打，只要符合資格都可以打。食鹽水申請可以跟衛生局聯繫，要跟地方了解情況，做更適切搭配。
對於BNT不良反應，莊人祥說，昨有新增一名施打BNT不良反應事件，屬於非嚴重不良反應，目前都是在校園接種出現，症狀大多是皮疹、嘔吐或是暈厥等情況，目前BNT不良事件共二起。
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