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北市傾向罰禾馨5萬 想自費驗抗體再等等

中央社 / 台北24日電
北市衛生局長黃世傑。聯合報系記者胡瑞玲／攝影
北市衛生局長黃世傑。聯合報系記者胡瑞玲／攝影

禾馨診所提供自費檢驗抗體服務惹議，北市衛生局長黃世傑今天表示，傾向罰最輕的5萬元，而中央雖對自費驗抗體開綠燈，但還要得等正式公文明定細節。

禾馨診所在中央開放、北市核准前便提供網紅「四叉貓」自費驗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗抗體服務，外界關注北市府是否開罰。

衛生局長黃世傑在下午的疫情記者會上表示，因禾馨是第一次且立意也是良好，加上中央規定一直不是很明確，但確實明確違反醫療法，所以會傾向以最低新台幣5萬元裁罰，下週將發出裁罰書。

黃世傑表示，17日曾前往相關診所稽查，今天收到書面陳述意見書，加上中央昨天明確表示相關行為違反醫療法第21條、第22條，執行自費檢驗及收費必須經地方衛生局核可，相關診所在核可前執行、收費，依法可罰5萬元到25萬元。

黃世傑說，中央雖核准117家機構為機師、公費專案測抗體，但沒有開放給一般人，北市雖然陸續接到8家機構申請，也因為中央沒有明定指引所以未開放。

黃世傑指出，四叉貓事件後，中央對自費驗抗體開綠燈，但執行細節要等正式公文出來，訂定檢驗原則、試劑、收費原則、如何解讀報告等，民眾想驗還要再等等。

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