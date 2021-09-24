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疫苗涵蓋率作為降級標準？ 陳時中曝3大考量關鍵

中央社 / 台北24日電

桃園市長鄭文燦若疫苗覆蓋率提升，可請中央評估疫情警戒降級。指揮中心指揮官陳時中今天說，疫苗涵蓋率達6成會逐步開放，會與防疫新生活措施與疫情狀況，三者一併考量。

鄭文燦今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後表示，全國完成COVID-19疫苗施打1劑、2劑的覆蓋率，預計在10月底可以達到7成、3成，若未來達到7成5、5成，可請中央流行疫情指揮中心評估將疫情警戒標準降為第1級。

陳時中今天在疫情記者會上回應，訂定相關標準大家較有依據，指揮中心現在的方向是疫苗接種人口涵蓋率到6成後，陸續有開放措施，但他強調，仍要視防疫新生活措施跟疫情狀況，三者一併考慮。

媒體追問，行政院長蘇貞昌日前表示10月底前疫苗施打率10月底估可達7成；是否10月中旬可望達6成並降級，陳時中重申，疫苗涵蓋率達6成後，不同行業才開始逐步放鬆，至於疫情警戒全面降為1級，則可能要有更嚴謹考慮。

此外，經濟部近日將八大行業防疫指引送到指揮中心審查，外傳從業人員疫苗接種須達6成以上，對此陳時中說，八大行業目前疫苗施打率不容易估算，但若復業時，從業人員提出疫苗接種證明，就較容易計算。

陳時中說，八大行業是原本禁止開放的場所，有一部分業別經濟部已送來防疫指引，由指揮中心社區防疫組審議中，希望業者可達到安全開放的目標。

另針對立法院預算中心昨天提出未來疫情發展評估，推估至明年6月累計確診個案數約在2.3萬人至3.8萬人，媒體提問，未來該如何與病毒共存。

陳時中說，3.8萬人染疫是估算值，疫情變化沒人能準確預測，僅是做為編列預算與整備的基礎根據，未來要與病毒共存，要靠打疫苗、戴口罩、勤洗手與保持社交距離，指揮中心準備新治療藥物，提供更完善的保護。

新冠疫苗

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