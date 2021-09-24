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打一劑中國疫苗回台 將研議第二劑施打規劃

中央社 / 珺台北24日電

曾接種一劑中國疫苗的民眾，回台第二劑可混打國內現有疫苗。指揮中心指揮官陳時中表示，這是專家會議做出的決定，至於如何安排施打將於9月底和專家進一步討論。

根據中央流行疫情指揮中心規定，民眾若在中國接種一劑科興或國藥疫苗，回台後間隔滿4週即可選擇混打國內現有疫苗，但須依規定登記、排隊。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，針對曾在中國接種一劑疫苗後回台的民眾，會盡量協助接種第二劑，但因國內沒有中國疫苗可使用，先前專家會議討論決定讓這些人重新選擇國內現有的疫苗。

陳時中說，指揮中心雖同意這些民眾在台灣打第二劑疫苗，但如何安排、施打，將於9月底再次和專家進一步確認；反之，如果民眾在台灣接種第一劑後準備出國，可準備相關證明提早接種第二劑。

另外，針對國內疫苗規劃，陳時中指出，未來BNT疫苗將主要提供尚未接種疫苗的民眾接種第一劑，AZ、莫德納則主要施打第二劑，如果未來疫苗到貨速度加快，也會安排一部分作為第一劑量使用，但他仍呼籲民眾加選BNT疫苗。

由台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎計畫主持的疫苗接種後抗體濃度臨床試驗，於3月22日台灣COVID-19疫苗開打後就開始收案，主要分為「AZ–莫德納」、「AZ–輝瑞BNT」、「高端–輝瑞BNT」、「高端–高端」等4組，盼掌握接種疫苗後抗體生成狀況。

陳時中指出，這項計畫主要是監測緊急使用授權（EUA）疫苗後續免疫持續性跟不良反應的狀況，未來有使用的疫苗都會陸續列入相關計畫內。

新冠疫苗

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