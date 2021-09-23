打1劑中國疫苗回台 第2劑可混打國內現有疫苗

民眾若在中國大陸接種1劑科興或國藥疫苗，回台後第2劑該如何接種。指揮中心發言人莊人祥今天表示，只要距離第1劑滿4週，就能登記混打國內現有疫苗，但須依規定登記、排隊。

中國大陸為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，許多台商、台灣學生在當地必須接種中國國藥或科興疫苗並取得健康碼，才能出入不同城市。

根據中國規定，科興、國藥疫苗均須接種2劑才具完整保護力。若民眾曾在當地接種1劑疫苗便回台，第2劑該怎麼接種、又有哪些廠牌能選，令許多人霧煞煞。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，由於科興、國藥疫苗都是獲世界衛生組織（WHO）緊急使用授權（EUA）的疫苗廠牌，若已經完整接種2劑疫苗，回台後可不用補打疫苗。

莊人祥指出，若民眾只打了1劑中國COVID-19疫苗，回台後可持接種紀錄到地方衛生所登記先前在國外接種的疫苗廠牌，並於間隔4週、28天後，登記接種第2劑疫苗。

莊人祥說，由於國內並沒有中國COVID-19疫苗可施打，因此這類民眾第2劑疫苗可自選國內現有廠牌，但同樣要到疫苗平台登記意願，並和其他尚未接種第1劑疫苗的民眾一起排隊，根據指揮中心開放的接種順序、年齡等，依序接種。

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