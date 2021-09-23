美國疫苗新規涵蓋高端機率「微乎其微」 成蔡英文的棘手考驗

美國規定11月入境必須完成疫苗接種，但可能不包含台灣自產的高端疫苗，而導致接種高端疫苗的72萬名台灣人未來不能入境美國，成為台灣政府最棘手的考驗。有澳洲專家直言，美國入境得完整接種疫苗的新規定，要涵蓋高端的機率「微乎其微」。

澳洲南澳大學流行病學教授伊思特曼（Adrian Esterman）向德國之聲表示，短期內，美國或其他已發展國家不太可能接受高端疫苗的接種證明，直到高端公布第三階段的試驗結果。更早前，伊思特曼也曾說，由於「高端」是以免疫橋接取代三期試驗通過台灣緊急授權，他認為，各國在考慮疫苗護照時，很難有機會認可未完成第三期試驗的疫苗。

伊思特曼指出，美國可能只接受由美國疾病管制與預防中心（CDC）和世衛批准的疫苗，這些疫苗包括輝瑞丶莫德納丶嬌生丶阿斯特捷利康（包括在印度所生產的），以及中國的國藥和科興疫苗。而發展中國家的入境標準可能會和美歐不同，像是許多國家正使用未經世衛批准的俄羅斯衛星V（Sputnik V）疫苗。

但高端在國際認可上有了新的進展。6月時，由多國法規單位組成的「ICMRA國際藥物監管機構聯盟」已達成以「免疫橋接」進行臨床試驗設計的目標共識，高端疫苗也於22日公告，已獲得歐盟歐洲藥品管理局（EMA）正面回應，准以免疫橋接比對方式進行第三期試驗。

台灣的棘手難題

美國20日宣布入境新規定時，台灣官方起初回應媒體時稱該規定「不包括台灣」，後來才改口稱「會積極溝通」。台灣行政院長蘇貞昌周四（23日）表示，美國的計畫還未完全確定，將透過駐外館處與美國溝通，衛福部長陳時中也強調會「積極跟美國溝通，且美國的這項政策目前還沒完全定案」。

台灣有民意代表質疑政府是否未善盡告知責任，而導致打高端的人無法赴美。民進黨籍立委高嘉瑜22日在立法院諮詢時稱，她打的疫苗是高端，很快要接種第二劑，若美國這項政策確定，可能不能去美國，對此，陳時中回應：「世界不是只有美國一國，會繼續溝通」。

另外，有台灣媒體關注，蔡英文丶副總統賴清德能否去美國？對此，陳時中21日回應稱，若二人有機會前往美國，「相信政治意涵遠大於防疫意義，到時候會有妥適安排。」

事實上，高端剛開放施打時，台灣社會也出現有關接種高端能否出國的討論，當時台灣外交部強調，疫苗接種證明並非各國政府同意外籍人士入境的必要條件，並公布各國的入境及檢疫標準要安撫民眾。

台美關係考驗

有關美國是否認證高端疫苗，台灣官方強調會持續與美國溝通，事實上，陳時中8月曾表示，與當時剛上任的美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）會面時，有討論到高端疫苗認證的議題。當時他說，美方對高端疫苗十分重視，「畢竟高端是美國國家衛生院（NIH）的科學結果所衍生出來的疫苗。」

有台灣學者認為，美國是否承認高端疫苗是考驗「台美關係」，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢向德國之聲表示：「有關係就沒關係，必須靠台灣政府與美國協商，需要技巧能力，但他認為有困難度。」

王任賢解釋，美國的措施是針對全球實施，連巴西總統都因沒接種疫苗不被允許室內用餐，未來這規定很難為台灣開大門。但他說，或許可以協商以證明抗體方式取代疫苗證明。

不過，台灣大學公衛系教授陳秀熙則向德國之聲表示，他認為，國際或美國承認高端與否，仍得回歸到科學研究上。他說，「現在接種的高端的人數已經到一定的量，若證明抗抗體中和濃度及保護力是否與當初試驗結果一致，才能說服世衛和其他國家批准緊急使用」。

他強調，世衛或其他國家通過某疫苗的緊急使用授權EUA與政治沒有太大關聯，而是透過科學證明其保護力和有效性。他說：「不會因為你是台灣高端就不給過，印度的疫苗就給你，台灣自己也是，否則聯亞疫苗怎麼沒通過？」

另外，也有學者稱，此問題並非「醫學問題」，前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）—向台灣媒體表示，台灣並非聯合國會員國，但是護照仍可去兩百多個國家，因此這些是能「談出來」的，跟台灣較友好的日本丶美國，也許就可以去問能不能認證高端疫苗。

距離美國實施新措施約莫還有1個多月，在相關措施的細節公布前，無論是通過與美國協商或以科學方式證明高端的保護力，將是台灣政府持續為高端背書之際，勢必得面對的難題。

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