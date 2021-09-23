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第10輪BNT由第9類40歲往下打 64歲以下視疫苗量

中央社 / 台北23日電
第10輪COVID-19疫苗預約開放BNT疫苗，預計先從第9類40歲以下民眾往下開放，若疫苗量足夠再開放64歲往下民眾施打。圖／美聯社
第10輪COVID-19疫苗預約開放BNT疫苗，預計先從第9類40歲以下民眾往下開放，若疫苗量足夠再開放64歲往下民眾施打。圖／美聯社

疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，規劃第10輪COVID-19疫苗預約開放BNT疫苗，預計先從第9類40歲以下民眾往下開放，若疫苗量足夠再開放64歲往下民眾施打。

有媒體報導指出，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的首批客製化輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，預計明天清晨運抵台灣。莊人祥今天下午記者會中依舊僅說明疫苗到貨就會報告。

至於立陶宛繼6月捐贈台灣2萬劑疫苗後，立陶宛總理辦公室昨天宣布再捐贈23萬5900劑阿斯特捷利康（AZ）COVID-19疫苗給台灣。莊人祥表示，這批捐贈疫苗預計10月到貨，分配接種模式視當時狀態而訂。

另外，有關COVID-19疫苗接種後不良事件，據中央流行疫情指揮中心統計，9月22日新增15例，分別為8例AZ疫苗、6人接種莫德納疫苗及1例接種高端疫苗。

自3月22日COVID-19疫苗開始施打至9月22日，國內累積7526件疫苗接種後不良事件，莊人祥表示，截至今天共800人申請預防接種受害救濟，已有部分病歷將在9月下旬進入審議。

莊人祥表示，多數個案仍在病歷收集階段，「這是漫長過程」，病患或家屬申請接種受害救濟後，都會由各地衛生局執行病歷資料收集，並向健保署申請就醫紀錄。

各界擔憂變異病毒影響疫苗保護力，今天公布國內新增9例確診，均為境外移入，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天的個案中僅2人未接種過疫苗，值得注意的是，新增的9例境外移入中，6人過去已採檢陽性，屬於確診後又被驗出的復陽狀況。

新冠疫苗 莊人祥 BNT

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