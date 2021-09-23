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傳BNT明天到貨數量近百萬劑？ 陳時中：這數字不正確

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
針對外傳BNT疫苗明天到貨量可能有百萬劑，衛福部長陳時中（左）在立法院答詢時表示，沒有那麼多，這數字並不正確，而施打的對象將會從第九類往下，接種第一劑疫苗為原則。記者杜建重／攝影
針對外傳BNT疫苗明天到貨量可能有百萬劑，衛福部長陳時中（左）在立法院答詢時表示，沒有那麼多，這數字並不正確，而施打的對象將會從第九類往下，接種第一劑疫苗為原則。記者杜建重／攝影

針對外傳BNT疫苗明天到貨量可能有百萬劑，衛福部長陳時中下午在立法院答詢時表示，沒有那麼多，這數字並不正確，而未來BNT疫苗施打的對象，將會以第一劑接種為原則。

行政院長蘇貞昌今天率各部會首長就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」到立法院院會進行報告並備質詢。

立委郭國文詢問衛福部長陳時中，明天到貨的BNT疫苗數量外傳有上百萬劑，接種的對像為何？陳時中答詢表示，BNT疫苗到貨數量沒有外傳那麼多，而目前規畫將從第九類40歲往下開始接種，會以未曾施打過，接種第一劑的民眾為主。

衛福部長陳時中今天在立法院備詢，沒有上台答詢時，陳時中偶而托腮陷入沉思。記者杜建重／攝影
衛福部長陳時中今天在立法院備詢，沒有上台答詢時，陳時中偶而托腮陷入沉思。記者杜建重／攝影

新冠疫苗 BNT 陳時中 立法院

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