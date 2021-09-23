青少年打一劑BNT後先觀望！ 成人「滿六周」可先打第二劑

國內開放12-17歲於校園接種BNT疫苗，第九輪、第十輪也開放成人可接種第一劑BNT疫苗，指揮中心發言人莊人祥指出，目前國內規畫成人於至少六周後可施打第二劑BNT疫苗，對於青少年族群則要看第一劑施打完後，心肌炎狀況評估是否要進行第二劑施打，但目前國內無論對成人或青少年，暫定有施打第二劑的規畫。

有專家指出，國外已經第一劑BNT疫苗或其他疫苗的人，因不符合預約對象，兩劑施打的時間可能拉比較長，為避免隔太久失效，建議可以先在平台進行疫苗登記。對此，莊人祥指出，建議這一類民眾要將國外疫苗接種證明備齊，並至當地衛生所登記，國內的接種資料庫才會有相關接種名單，第二劑也會根據他先前施打的種類安排接種。

至於未來第二劑是否有機會開放莫德納、BNT疫苗混打，也會根據醫院進行臨床試驗後，如果效果良好也會開放混打。莊人祥也表示，目前還有部分不在校、不在學的學生，未來會到意願平台進行預約接種，對於在國外打過一劑BNT者，未來想打第二劑也可於屆時一同施打，但前提仍需要醫師進行評估。

另外輝瑞積極研發兒童接種的疫苗適用年齡已經下探6個月大，有學者建議全年齡接種是重點，莊人祥表示，其實不只BNT疫苗在往兒童疫苗方向做臨床試驗，莫徳納也有類似做法，目前也是可以打到12歲以上族群，但國內多以第二劑接種為主，已針對莫德納有購買3500萬劑是明年和後年的施打，BNT疫苗也在洽詢中。 指揮中心發言人莊人祥指出，目前國內規畫成人於至少六周後可施打第二劑BNT疫苗，對於青少年族群則要看第一劑施打完後，心肌炎狀況評估是否要進行第二劑施打，但目前國內無論對成人或青少年，暫定有施打第二劑的規畫。圖／指揮中心提供

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