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打2劑莫德納得心肌炎？ 指揮中心：不確定是否為通報案例
一名男大生在網路論壇發文表示，自己施打完第二劑莫德疫苗後出現胸悶、心臟抽痛等症狀，吞了八顆止痛藥仍未改善，掛急診是心肌炎。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，不確定是否為通報案例。而根據指揮中心官網的安全監測報告，不分廠牌疫苗接種後出現心肌炎案例共17件，其中6件為接種AZ疫苗後發生、11件為接種莫德納疫苗後發生。
莊人祥表示，昨天新增疫苗接種後不良事件共33件，其中18件為非嚴重事件，15件為嚴重事件，沒有死亡事件。
其中嚴重不良事件中，有八件為接種AZ疫苗後發生，為四男四女，年齡介於22歲至79歲，為接種疫苗後當日至11日間發生。
另外六件為接種莫德納疫苗後發生，為三男三女，年齡介於24歲至74歲，為接種疫苗後一日至68日間發生；還有一件為62歲男性是接種高端疫苗，10天後發生不良事件。
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