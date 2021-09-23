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高端疫苗爭取歐盟認證 陳時中：明年初有可能

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委王婉諭(右)今質詢行政院長蘇貞昌(左)、衛福部長陳時中(中)。圖／取自國會頻道
時代力量立委王婉諭(右)今質詢行政院長蘇貞昌(左)、衛福部長陳時中(中)。圖／取自國會頻道

國產高端疫苗宣布將以免疫橋接進行歐盟EMA三期臨床試驗，爭取歐盟認證。衛福部長陳時中今於立法院接受時代力量立委王婉諭質詢時表示，不管是國際認證管理機構的聯盟或合作管理的聯盟，整體方向跟我國做免疫橋接的方向一樣，規模、項目也趨於一致。他也認為，高端疫苗得到歐盟EMA認證的可能性相對高，「應該明年初有可能」。

王婉諭追問陳時中，高端疫苗是否有可能在明年初得到國際認證，並被認為是可施打的疫苗，接種後可進入其他國家？陳時中則回應，「我們期待有這樣的進展」。

另對於我國第二劑疫苗施打間隔近12周，是因為疫苗量不足，還是有參考國際資料認證有效，陳時中說，加拿大建議可到16周，在各國疫苗取得EUA後，我國也有做相關研究，針對持續性、不良反應做觀察，間隔施打的時間是綜合疫苗數量、國際資料等進行考量。

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