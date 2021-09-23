民眾自費抗體檢測放行了！ 機構須符合4大共識則可申請

國內有網友四叉貓及YouTuber施打完疫苗後，紛紛自費到診所進行抗體檢測，此舉也使替民眾檢驗的禾馨診所面臨開罰，抗體民眾應有檢驗抗體「知的權利」，指揮中心也鬆口會與專家進行血清抗體檢驗指引，醫療應變組組長羅一鈞指出，初步已達到四點共識，會開「綠燈」讓民眾檢驗，包含向主管單位提出檢驗及收費標準才能提供該服務。

羅一鈞指出，醫事機構可向衛生局提出申請，衛生局審核自費收費標準和執行能力合適後，就可以提供這個服務。相關指引則參考歐美建議，強調「民眾檢測結果，無法完全等同於判斷感染或打過疫苗的保護力高低或有無。」第一，醫療機構除提供服務之外，檢驗前後都要詳細說明方式、結果的意義等，民眾才能正確解讀。

第二，是避免民眾染疫後，尋求錯誤檢驗途徑， 所以檢驗前要審慎評估是否有疑似症狀，如TOCC風險，若疑似染疫應該做PCR篩檢，而非抗體檢測。第三，報告要載明是用什麼FDA核可的檢驗試劑及項目進行，如S蛋白或IgG、IgM等等方式、哪種廠牌、數值和判讀標準。

第四，目前試劑廠牌很多很難訂定統一標準收費上限，地方政府可依照醫療法21、22條去審核。羅一鈞也說，抗體檢驗結果不代表保護力，若民眾該打疫苗就要去打，也不能因此而疏於防疫措施的落實。

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