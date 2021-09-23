快訊

直播／鴻海土城廠員工確診匡6名接觸者 指揮中心14時說明

曾馨瑩恩師張勝豐悲訴遭囚養護院半年 嘆：台灣沒市場了

民進黨：立陶宛不懼打壓 熱愛自由的國家互相關照

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，立陶宛不懼打壓，熱愛自由的國家互相關照。本報系資料照
民進黨表示，立陶宛不懼打壓，熱愛自由的國家互相關照。本報系資料照

立陶宛政府宣布將捐贈台灣第二批23.59萬劑AZ疫苗，三個月內兩度贈台將近26萬劑疫苗。民進黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨誠摯感謝立陶宛的友誼支持，兩國距離雖然遙遠，但熱愛自由的國家互相關照的情誼卻很緊密。

謝佩芬說，立陶宛是今年6月率先捐贈台灣疫苗的歐洲國家，當時立陶宛外交部長蘭柏吉特別推文表示，儘管數量有限，但立陶宛與台灣人團結一致對抗疫情，且熱愛自由的人應該互相關照；本次再度捐贈台灣疫苗，立陶宛總理希莫妮特更強調，面臨依然嚴峻的國際疫情，全球團結共同抗疫至關重要。此些發言皆充分反映了兩國相互扶持的情誼。

謝佩芬指出，立陶宛近來因決定與台灣深化關係而一再遭中國以政治、經濟等手段制裁，然而，立陶宛不懼打壓與霸凌，堅持與民主夥伴台灣繼續交流，兩國更將在年底前互設代表處。民進黨誠摯感謝立陶宛對台灣的友誼與支持，期待提升雙方在各領域的交流合作，深化台立兩國人民真摯的友誼。

新冠疫苗

延伸閱讀

立陶宛贈我23.5萬劑AZ疫苗 羅秉成：深化兩國關係

立陶宛再贈我AZ 總統府：彼此的情誼沒有距離

立陶宛宣布二度贈台疫苗 外交部感謝

「AZ在我國不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台24萬劑

相關新聞

客製BNT疫苗24日將抵台？劉宥彤：出貨程序有延宕

外傳首批BNT客製化疫苗將於24日清晨抵台，但航班尚未確定。永齡基金會執行長劉宥彤今天表示，由於歐洲倉庫出貨繁忙，目前出...

永齡：BNT疫苗出貨時程延宕 因歐洲倉庫出貨繁忙

永齡基金會執行長劉宥彤今（23）日表示：「關於媒體報導BNT疫苗到貨時間，由於歐洲倉庫出貨繁忙，目前出貨程序有點延宕，會...

下周五大疫苗齊發 蘇貞昌：同一時段場地 避免兩種疫苗

下周開始，AZ、莫德納、BNT、高端等四種新冠疫苗同時施打，又撞上流感疫苗，五種疫苗齊發。行政院長蘇貞昌今天表示，隨著更...

醫大生打兩劑莫德納「心臟爆痛」驚醒 患心肌炎急送加護病房

為對抗新冠變種病毒入侵，台灣除努力提升疫苗覆蓋率外，也盡力讓需要者能接種第二劑。但有一名醫大生在施打完兩劑莫德納疫苗後，得到心肌炎送入加護病房治療，他痊癒後發文寫下此段經歷供想打mRNA疫苗者參考，提醒「如果發現真的有不適，請儘速去急診」。

評／政府該開放民眾自費檢驗新冠肺炎抗體嗎？

新疫苗誕生之際，進口品牌選擇漸多，國產疫苗亦投入百家爭鳴的行列，親朋好友開始詢問我到底打哪一支疫苗比較好，有某種疾病適不適合接受某牌疫苗的接種？

「AZ在我國不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台24萬劑

路透報導，立陶宛政府22日宣布，將贈送台灣23萬5900劑AZ疫苗，將在10月中抵達。這是繼今年6月立陶宛贈送2萬劑AZ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。