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立陶宛接種124%廣捐疫苗 但給台灣最多

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

立陶宛不只給台灣疫苗，但給台灣最多！據國內外媒體報導，立陶宛將再捐贈23.6萬劑AZ疫苗給台灣，總計已捐贈25.6萬劑疫苗。不過立陶宛不只給台灣疫苗，由於目前國內每百劑接種率高達124%，完整接種率更高達31%，因此該國也有送給烏克蘭10萬劑、喬治亞1.5萬劑與摩爾多瓦1.1萬劑（廠牌不確定）。

AZ在立陶宛不受歡迎

根據《路透社》報導，立陶宛將會把其透過歐盟與廠商採購的23.59萬劑AZ疫苗捐贈給台灣，加上6月宣布、9月抵達的2萬劑AZ，立陶宛總共捐贈台灣共25.6萬劑疫苗。不過境內可施打的有莫德納、BNT、AZ等疫苗的立陶宛，衛生部長杜爾基斯受訪時坦言，AZ在國內並不受歡迎，因此才有能力捐給他國。

另外，立陶宛的疫苗接種率目前也達到每百人124劑，全國280萬人口中，已至少有206萬人接種至少1劑，完整打完2劑疫苗的更高達88.1萬人，完種接種率高達31.5%；不過立陶宛的疫情相對嚴重，累計確診病例高達31.9萬人、4849人死亡，不過在接種疫苗的控制下，疫情近日雖又有單日確診超過千人，但死亡率已大幅下降。

立陶宛不只捐贈給台灣疫苗，在6月時也有捐贈10萬劑疫苗給烏克蘭，1.5萬劑給喬治亞，還有1.1萬劑疫苗給摩爾多瓦。立陶宛此次捐贈的23.6萬劑疫苗將會在10月中到貨。

立國擺脫對中依賴

《外交政策》訪問立陶宛外交部長藍斯柏吉斯時提到，由於近年來中國與澳洲等國，因為禁用華為、病毒溯源等關係發生衝突，中國都試圖以經濟手段脅迫各國就範，但澳洲目前以國家安全為由不願屈服，因此立陶宛也想要降低對於中國的經濟依賴，並轉而與台灣、南韓與新加坡等國家加強經貿交流。

藍斯柏吉斯表示，他們將實施以「價值」為基礎的外交政策，且認為立陶宛可作為世界上其他小國如何擺脫中國經濟施壓的典範。他也說，目前並沒有因中國施壓，就打算取消在台灣設立代表處的計畫。

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