下一批BNT何時來？德國經濟辦事處：相信很快就會
全台各縣市開始為國高中生施打疫苗，桃園市長鄭文燦今與德國經濟辦事處處長林百科至桃園高中視察BNT疫苗接種。林百科受訪被問到BNT疫苗何時會再來？他表示，非常開心在桃園看到這麼高的施打率，德經處也會不斷提供資源給台灣和桃園的朋友們。
林百科說，知道台灣一直在申請BNT疫苗的採購，也相信很快下一批疫苗就會來到台灣，BNT是台灣青少年能施打的唯一一款疫苗，如果可以提升施打率的話，就能很快解除危機，回到疫情之前的常態。
鄭文燦表示，他感謝林百科及德國在台協會處長王子陶，在今年疫情爆發的時候，特別表達德方願意支持台灣購買BNT疫苗的計畫，他也陪同林百科和王子陶晉見過蔡英文總統，「相關交涉有一個比較曲折的過程」，但德方始終表達支持台灣購買BNT疫苗的構想，目前台灣透過鴻海、台積電跟慈濟基金會，購買了1千5百萬劑BNT疫苗，相信對於提升疫苗覆蓋率有很大幫助。
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