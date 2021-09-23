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醫大生打兩劑莫德納「心臟爆痛」驚醒 患心肌炎急送加護病房

聯合新聞網 / 綜合報導
醫大生發文自述接種2劑莫德納疫苗後，得了心肌炎的過程。圖為第七輪AZ疫苗開打，年輕人在台中榮總排隊接種。 圖／聯合報系資料照（記者趙容萱攝影）
醫大生發文自述接種2劑莫德納疫苗後，得了心肌炎的過程。圖為第七輪AZ疫苗開打，年輕人在台中榮總排隊接種。 圖／聯合報系資料照（記者趙容萱攝影）

為對抗新冠變種病毒入侵，台灣除努力提升疫苗覆蓋率外，也盡力讓需要者能接種第二劑。但有一名醫大生在施打完兩劑莫德納疫苗後，得到心肌炎送入加護病房治療，他痊癒後發文寫下此段經歷供想打mRNA疫苗者參考，提醒「如果發現真的有不適，請儘速去急診」。

該醫大生聲明自己沒有任何藥物過敏史與心臟問題，因暑假實習與參加國考分別打到第一劑、第二劑莫德納疫苗，約間隔1個月。他表示施打第一劑時，僅接種處疼痛便無其他症狀，施打第二劑後，不到一天就出現發燒症狀，但尚未有心肌炎特有的胸悶或喘不過氣。

第二天他到實習單位實習時還有些低燒，體溫約37度，此時開始出現心肌炎最常見的「胸悶」，且在蹲下或站起時心臟也有抽痛感，他當天共吞了8顆止痛藥，已吃到一天最大劑量卻完全沒有改善。醫生聽完心音、量了血壓後，也僅說「應該是疫苗副作用」，認為過幾天就會好。

由於醫大生持續有胸悶症狀，回家休息又因「胸部劇痛」痛到驚醒，他上網查到的資料都指出是心肌炎症狀，便請家人送急診。經過急診檢查發現「發現心肌酵素高於正常值很多」，後又經醫生評估，他最後被送進「內科加護病房裡的負壓隔離病房」進行治療。

他表示自己的心肌炎不算嚴重，所以是透過支持性治療及一些降低心臟負荷的藥物，等待心臟自行修復，痊癒後血球含氧量比正常人略低，「算是輕微的後遺症吧」。對於住院經過，他也說，由於是疫苗引起的心肌炎，期間不止主治醫生過來問診，還有許多醫生前來關心，連護理師都建議他去簽威力彩。

他也提醒即將打疫苗的人，接種前要注意保持身體狀況良好，作息正常、壓力不要太大，若接種mRNA疫苗的人有出現胸悶或心臟痛之類的，一定要去醫院或能抽血的地方檢查，「因為一般診所單純聽心音或是量血壓，幾乎不能診斷出心肌炎，這樣只會延誤治療，可能會讓病情更嚴重」。

新冠疫苗 莫德納疫苗

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