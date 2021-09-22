施打2劑疫苗滿14天者 入境馬祖可免篩

為兼顧COVID-19防疫與民眾生活品質，馬祖明天重新恢復第2劑疫苗施打滿14天者，入境馬祖可免篩措施。金門縣政府則預定最快明天統一公布放寬快篩規定。

金門縣政府表示，縣長楊鎮浯預定明天上午10時30分到尚義機場慰問第一線醫護人員，到時將說明最新快篩措施，據了解，部分民眾將予以免篩。

台灣9月初爆發Delta變種病毒本土疫情後，連江縣疫情指揮中心為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病），自10日採取全面快篩機制，取消入境馬祖民眾打完2劑疫苗可免篩措施，改為須持3日內篩檢陰性證明才能免篩。

連江縣疫情指揮中心今天表示，考量國內疫情趨緩，自明天起，接種2劑疫苗滿14天者，入境馬祖可免快篩。地區至10月4日維持疫情警戒標準為第2級，請民眾持續配合防疫措施，共同維護社區安全。

連江縣9月10日至22日取消入境馬祖施打疫苗2劑可免篩措施，因台灣本島爆發Delta變種病毒本土疫情。連江縣疫情指揮中心指出，Delta變種病毒是目前全球主流病毒株，即使接種完2劑疫苗，仍有可能發生突破性感染，傳染力極高，因此落實施打2劑疫苗後仍須快篩。

連江縣衛福局表示，目前國內疫情穩定控制，為兼顧防疫與民眾的生活品質，適度放寬管制措施，未來將持續觀察疫情，面對病毒變異株的威脅，將持續強化邊境監測及防疫作為，希望民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，共同嚴守社區防線。

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