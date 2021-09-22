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基隆5602名長者 27日起接種第2劑莫德納疫苗

中央社 / 基隆22日電
莫德納疫苗。路透
莫德納疫苗。路透

基隆市府將於27日和28日為75歲以上長者施打第2劑莫德納疫苗，共有5602人符合資格。市長林右昌說，尚未施打第1劑，想打莫德納的75歲以上長者，屆時也可到現場「即到即打」。

林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變說明記者會說，上週基隆市阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗第2劑總施打率高達84%，這次有5602名長者符合接種第2劑莫德納疫苗資格，市府將於27、28日為民眾施打。

至於施打地點，林右昌說，中山區在通化里民活動中心；仁愛區在仁愛區公所6樓禮堂；中正區在中正區公所禮堂；信義區在市立體育館2樓；安樂區27日在慈濟靜思堂、28日在新崙里民活動中心；七堵區27日在七堵火車站、28日則在實踐里民活動中心；暖暖區僅27日在碇祥里民活動中心施打。

林右昌提醒民眾接種疫苗時，記得攜帶小黃卡、接種通知單及填寫好的接種意願書，如有防疫公車與防疫計程車服務需求者可向里長洽詢。

新冠疫苗 莫德納疫苗

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