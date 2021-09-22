COVID-19疫苗接種逾1340萬劑 涵蓋率逼近50%
國內COVID-19涵蓋率將破50%大關，據疫情指揮中心最新統計，昨天共接種21萬4524劑疫苗，累計接種逾1340萬劑，涵蓋率49.58%、劑次人口比57.16%。
中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種統計數據，並公布新增90件疫苗接種後非嚴重不良反應、68件其他疑似嚴重不良事件以及8例死亡通報個案。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天新增的8例死亡個案有6例和AZ疫苗相關，個案年齡為76歲至96歲間，於接種疫苗後1天到93天發生；另有2例和莫德納疫苗相關，均為50多歲年輕族群，死因均為心臟疾病，1例為心肌梗塞，另1例為心因性休克、疑似心血管病變。
因應疫苗持續接種，高端疫苗交貨速度是否來得及提供民眾使用。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，高端疫苗一批批交貨，足夠作為一輪施打時就會開放民眾預約施打，未來BNT、AZ疫苗陸續到貨後，也會針對整體疫苗量進行規劃。
另外，外傳今晚又有BNT疫苗將抵台，陳宗彥說，有疫苗抵台就會向民眾說明。
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