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第九輪預約截止 高端第2劑、BNT第1劑搶約率逾8成

中央社 / 台北22日電
第九輪預約今天中午預約截止，據指揮中心統計，BNT預約率86.2%，高端預約率達80.1%。本報資料照
第九輪預約今天中午預約截止，據指揮中心統計，BNT預約率86.2%，高端預約率達80.1%。本報資料照

第九輪預約COVID-19疫苗為高端疫苗第2劑、BNT疫苗第1劑，今天中午預約截止，據指揮中心統計，BNT預約率86.2%，高端預約率達80.1%，擬再開放高端疫苗，以利催種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種對象率續擴大，今天起BNT疫苗於各縣市陸續開打；第九輪可接種第1劑BNT疫苗及第2劑高端疫苗預約今天中午12時截止。

據指揮中心統計，截至今天中午第9輪預約結果，BNT疫苗符合預約資格者共90萬6086人，其中78萬1376人完成預約，預約接種率86.2%；高端疫苗符合預約資格人數為65萬2833人，已完成預約人數為52萬3231人。

針對第2劑高端疫苗人數僅八成預約，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中表示，第九輪同時預約兩種疫苗，但有些診所僅提供一種疫苗施打服務，因此民眾平時習慣前往的診所可能沒開放，本輪沒有完成高端第2劑預約的民眾，後續會再開放催種。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也提醒，高端疫苗施打期程為9月27日至10月2日，BNT疫苗施打期間則是9月25日至10月2日。

另外，9月17日到貨的108萬劑莫德納疫苗，指揮中心將於9月28日配送到各地方衛生局，並開放70歲以上長者及60歲以上原住民，羅一鈞說，初估108萬劑疫苗就是提供上述兩類長者施打第2劑，是否有機會再向下開放其他年齡層民眾施打，將視情況滾動式調整。

至於指揮中心日前開放醫護人員家屬施打莫德納疫苗殘濟，多名家屬反映第1劑莫德納疫苗已施打滿10至12週，如今等不到第2劑，羅一鈞表示，已要求衛生局盤點手中莫德納疫苗存量，以利協助接種第2劑。

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