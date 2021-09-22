高端無國際認證恐難出國 柯文哲：早預料到

美國政府昨宣布將於11月起放寬完整接種COVID-19疫苗並接受檢測和接觸者追蹤的旅客入境，但台灣仍無「疫苗護照」。對此，台北市長柯文哲表示，這早就預料中的事，早就要求衛福部做「疫苗護照」，坦言北市的技術都做好了，就看中央願不願意給資料，就算不給也有辦法做，「台灣成國際孤兒，在這世界上很辛苦地活著」。

柯文哲表示，國際出入要辦「疫苗護照」，早就是他預料中的事，他早就要求衛福部這麼做，且其實北市的技術都做好了，要他今天上線也可，就看中央要不要把資料給他，中央不給、他也有辦法。

「但講了也沒用，都已搞到這樣」柯文哲指出，台灣是國際孤兒，在世界上很辛苦地活著，要弄清楚自己有多少實力，在夾縫中的哪個位置，並在夾縫中搶到那塊立基。

柯文哲說，目前可做疫苗的國家就是世界前5強，包括美國、英國、蘇俄、德國、中國，這就是國際現實，後來發現必須國際談判，第一步就是幾個強權已把疫苗市場分完，第二步就是幾個強權要討價還價。

針對疫苗護照，柯文哲坦言「只是跟中央彼此留個退路」，柯主張台灣疫苗健康護照要提早上線，理由就是打2劑疫苗的人就可參加老人供餐、餐廳不會限制，中央要等覆蓋率到一定程度後才會開放，但能局部解決問題的先解決，不然一直卡下去也不是辦法。

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