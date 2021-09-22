蘇貞昌未鬆口二劑疫苗覆蓋率 高虹安：連這數字都沒？

立法院院會今天邀請行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。民眾黨立委高虹安質詢時詢問，許多國家都訂有明確期程，台灣究竟預計要在何時，達成多少比例的第二劑疫苗覆蓋率。行政院長蘇貞昌未正面回答，僅提出「條件說」表示，條件越早成就，日期越早到達。

高虹安表示，台灣的完成第二劑疫苗覆蓋率，在全世界敬陪末座，而例如韓國、馬來西亞、新加坡等國家皆已提出明確的時間，指出計畫什麼時間點要達成多少比例的第二劑疫苗覆蓋率。高批評，政府號稱國家級的防疫戰略，卻連這個數字都沒有。

蘇貞昌表示，自己是學法律的人，法律上「一個叫期限，一個叫條件」。蘇解釋，條件部分是疫苗如果進來多少，就可以如何施打；條件越早成就，日期越早到達。

衛福部長陳時中表示，疫苗施打是要做疫情控制，但高虹安所舉例的國家，疫情都比台灣嚴重得多。高虹安說，這是因為這些國家有疫苗的覆蓋率，所以重症率已經大幅下降，已目標走向與疫情共存的階段。

蘇貞昌說，疫苗打幾劑是一回事，疫情控制是另一回事，相信若公道得講，台灣的疫情遠比世界好很多。

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