蘇貞昌未鬆口二劑疫苗覆蓋率 高虹安：連這數字都沒？
立法院院會今天邀請行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。民眾黨立委高虹安質詢時詢問，許多國家都訂有明確期程，台灣究竟預計要在何時，達成多少比例的第二劑疫苗覆蓋率。行政院長蘇貞昌未正面回答，僅提出「條件說」表示，條件越早成就，日期越早到達。
高虹安表示，台灣的完成第二劑疫苗覆蓋率，在全世界敬陪末座，而例如韓國、馬來西亞、新加坡等國家皆已提出明確的時間，指出計畫什麼時間點要達成多少比例的第二劑疫苗覆蓋率。高批評，政府號稱國家級的防疫戰略，卻連這個數字都沒有。
蘇貞昌表示，自己是學法律的人，法律上「一個叫期限，一個叫條件」。蘇解釋，條件部分是疫苗如果進來多少，就可以如何施打；條件越早成就，日期越早到達。
衛福部長陳時中表示，疫苗施打是要做疫情控制，但高虹安所舉例的國家，疫情都比台灣嚴重得多。高虹安說，這是因為這些國家有疫苗的覆蓋率，所以重症率已經大幅下降，已目標走向與疫情共存的階段。
蘇貞昌說，疫苗打幾劑是一回事，疫情控制是另一回事，相信若公道得講，台灣的疫情遠比世界好很多。
疫情快報
▪【疫情專題】9月21日新增本土0例、境外5例、0死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言