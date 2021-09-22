打高端疫苗無法入境美國？蘇貞昌：不是針對台灣

行政院長蘇貞昌上午針對「新冠疫苗接種、整備、受害救濟」等相關事宜到立法院專案報告。不過，台灣兩劑疫苗覆蓋率台灣是全球倒數，針對媒體詢問台灣疫苗到貨率是否太低？蘇貞昌說，過去是因台灣疫情穩定、國人施打意願不高，但因台灣積極採購，十月底第一劑施打率會達到七成。

蘇貞昌說，台灣過去因為疫情相對穩定，國人施打意願不高，就以五月當時，台灣雖已進口30幾萬劑，但是國人當時還是沒有積極意願，甚至他和陳時中部長還要率先打第一針，接下來還有媒體表示，可能還會過期被丟棄，後來是因為疫情有變化，大家提高意願，政府也積極採購，對於疫苗接下來提高施打率，預計十月底達到七成。

另外，美國白宮宣布十一月起境外旅客要入境美國須完整接種莫德納、BNT或嬌生疫苗等三款疫苗才能入境，其他疫苗是否會列入獲准名單引發關注，尤其施打高端疫苗的民眾是否會受到影響。蘇貞昌說，美國相關規定是對已經有限制的國家，不是針對台灣。

至於行政院推出振興五倍券，今天早上九點開放數位綁定、連同八大加碼券登記也一起上路，瞬間流量暴增恐將重演去年三倍券塞機之亂。行政院長蘇貞昌今上午說，五倍券大受歡迎，地方政府加倍加碼，大家可依照喜好習慣選擇數位券或紙本券。

蘇貞昌說，這次有特別針對五被券做出各種方便設施，讓它更好用，歡迎國人依照自己喜好、習慣，選擇數位券或紙本券。至於他會選擇哪種，他說，他個人因整天在立法院，沒有時間、也還不急，請國人若時間許可就可以用。

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