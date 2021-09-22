疫苗接種拚十月底七成 蘇貞昌棒球形容防疫：攻守兼備

行政院長蘇貞昌上午針對「新冠疫苗接種、整備、受害救濟」等相關事宜到立法院專案報告，蘇貞昌指出，台灣在四個月內，疫苗接種率從1％衝到50％，全台已有1160萬人接種第一劑疫苗，預估10月底可達7成，第二劑覆蓋率近3成，並花了一頁以棒球賽事比喻政府攻守兼備。

蘇貞昌專案報告指出，台灣在去年9月中，即便當時已連續160天本土零確診，但政府已陸續展開疫苗採購。今年６月至今，日本等6國對台捐贈687萬劑疫苗，這些「友誼疫苗」劑劑珍貴，這是在去年疫苗緊繃之際，台灣樂於助人的反饋，彰顯德不孤必有鄰。

蘇貞昌表示，除友邦捐贈，國內熱心企業、團體，也慷慨解囊，台積電、鴻海／永齡基金會、慈濟基金會等陸續採購1500萬劑德國BNT疫苗，捐贈政府。因變種病毒Delta傳染力強，今年7月政府又與莫德納簽署3500萬劑次世代疫苗，明、後年分批供應，合計到明後年，自行採購和捐贈疫苗總數已超過8200萬劑，夠讓國人打到第3、4劑。

蘇貞昌說，疫苗是重要防疫物資，各國無不全力爭取，在變種病毒肆虐下，歐美等國陸續規畫加打第三劑疫苗，加劇全世界對疫苗的爭奪，許多疫苗公司都出現交貨延遲狀況，連疫苗生產的泰國都缺貨，也讓台灣採購的進口疫苗到貨，比過去更加艱難。

但他也說，今年６月8日他向立院報告時提及8月底前會有1千萬劑疫苗到位，這目標已在8月12日提前達成，現有數量超過1730萬劑，包含自購910萬劑、捐贈820萬劑。

蘇貞昌說，3月22日疫苗開打首日，台灣因疫情相對穩定、國人施打意願不高，雖然已進口30多萬劑，但當時國人還沒積極意願，甚至還有媒體說疫苗可能因為過期而被丟棄，他和陳時中帶頭接種台灣第一針，到五月初到貨兩批31萬劑AZ疫苗還剩一大半。

他說，但後來國內疫情變化，民眾接種意願提高，中央建置公費疫苗預約平台後，四個月內接種率從1％衝到50％，台灣已有1160萬人接種第一劑疫苗。

台灣疫苗覆蓋率全球倒數，蘇貞昌在報告中則說，本周國內同時有三種疫苗在施打，包含75歲以上長者打莫德納第二劑、學生打BNT疫苗、18至22歲打第二劑AZ等。預估第一劑接種率10月初可達6成、月底可達7成，第二劑覆蓋率也會近3成。

另接種受害方面，國內疫苗接種數超過1300萬劑次，不良通報事件7400多件，其中超過一半為非嚴重類型，死亡786件，申請救濟案件已收案830件，超過一半進入事件調查及調閱病歷階段，9月下旬將就會完成初步鑑定案件，交由審議小組審查。

他說，上千萬劑的疫苗疫苗注射，不可能沒有任何狀況，若專家審議小組審查鑑定結果，有應負的責任，政府絕不逃避。

蘇貞昌最後還以棒球隊形容，棒球隊要拿下整季賽事冠軍，場上先發九人在不同位置上，各司其職、互相補位，場下的預備隊員，也要誰支援，讓球隊維持最佳戰力，才能獲得最終勝利。

他說，面對這場百年大疫，政府同樣必須攻守兼備，從國門到家門、口罩到疫苗、紓困到振興，既要做好防疫，也要兼顧人民生活、產業振興與員工生計，不能說沒有瑕疵、但已盡心盡力。

他說，人們會記得最後拿下勝利、表現最好的隊伍，以及其中的幾個精彩好球，但即便是冠軍隊，過程仍不免漏接一顆球、或一記揮棒落空，防疫也是一樣，這是一場長達九局的比賽，政府從疫情一開始，就快速決策應對，沒一刻鬆懈，希望做到滴水不漏。

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