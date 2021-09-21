BNT疫苗將開打 逾10道準備程序教學片上線

BNT疫苗將於22日首度開打，因BNT疫苗接種前置作業包含稀釋、上下倒轉藥瓶等，較其他廠牌疫苗繁複，指揮中心今天上傳教學影片，說明BNT疫苗施打前逾10道準備程序。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈共1500萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，已有約184萬劑抵台並完成檢驗封緘，明天起將提供青少年校園接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，因BNT疫苗為每瓶6劑，接種劑量為每劑0.3毫升，且接種前必須稀釋，上下倒轉藥瓶、不能搖晃，程序較為繁複，故指揮中心除提供相關資料外，也拍攝教學影片供醫護人員參考。

衛生福利部疾病管制署YouTube頻道今天上傳BNT疫苗使用操作程序，詳盡說明BNT疫苗在接種前超過10項準備程序以及需注意的事項。

影片介紹，醫護人員首先要在空間適當及潔淨的工作檯面，準備各項物品。接著自疫苗保冷箱內取出疫苗，須注意勿搖晃，並於治療盤上操作，避免掉落。

接著檢查批號及有效期限，解凍後可使用期限標示於外盒；之後目視瓶身底部，稀釋前，解凍的分散液可能含有白色至類白色不透明無定形顆粒。

稀釋前，醫護人員要輕輕上下倒轉藥瓶10次，上下一回為1次，勿搖晃藥瓶。

接著以3毫升空針，於原始藥瓶內注入1.8毫升的0.9%無菌生理食鹽水注射液進行稀釋。之後將空針回拉推桿至1.8毫升處，抽出藥瓶中的空氣，使藥瓶壓力平衡，再將針頭從瓶塞拔出。

輕輕上下倒轉稀釋後的藥液10次，同樣勿搖晃藥瓶。稀釋後的疫苗應呈類白色藥液，無可見微粒，如果稀釋後的疫苗存在顆粒或變色，應丟棄不可使用。

開瓶後，如無法當次使用完畢，請將稀釋日期和時間記錄在標籤上，包含開封時間及有效時間，開瓶6小時為屆效時間。

取1毫升空針，每劑抽取0.3毫升疫苗，須特別注意所持針具為1毫升空針，抽取時注意瓶內藥液是否已稀釋，抽藥時避免敲彈疫苗瓶身及針具，將針頭維持在液面下抽取，以避免抽到空氣，如有氣泡產生請採瓶內排氣。

稀釋後，藥瓶含2.25毫升液劑，可抽取6劑0.3毫升疫苗。如果藥瓶中剩餘量不夠抽取0.3毫升的完整劑量，應丟棄該藥瓶和剩餘劑量。

完成上述步驟後，準備施打。稀釋後的疫苗，在攝氏2至30度下儲存，任何未於稀釋後6小時內使用完畢的疫苗，皆應丟棄。

莊人祥表示，先前已向各地衛生局說明並示範BNT疫苗接種流程，以及校園接種可能出現的暈針情況。

莊人祥指出，BNT疫苗發生罕見心肌炎副作用風險較低，但仍提醒要特別留意是否出現胸悶、心悸、運動耐受不良、暈厥、呼吸急促等症狀，若有異狀應盡速就醫。

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