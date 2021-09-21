入境美國須打完疫苗 陳時中：台灣本就沒被限制

11月起入境美國須完整接種疫苗，取代先前針對特定國家的旅遊禁令，外界擔憂台灣赴美難度增加。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣本就沒在禁令名單，會持續關注新措施動向。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上表示，為避免外籍旅客攜帶COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒入境，美國11月初將採取嚴格規定，要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。

陳時中今天下午在指揮中心記者會表示，初步了解，美國入境新措施主要是放寬現階段對於30多個國家的入境限制，所以需要搭配接種COVID-19疫苗證明。他強調台灣本來就沒被限制，可自由入境；美國11月後是否對所有國家統一採用入境疫苗證明新措施，美國官方仍在討論。

美國目前只核准莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT與單劑型嬌生集團（J&J）等3款COVID-19疫苗。至於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，莎琪表示，這是跨部會將討論的重點，11月或之前會有答案。

陳時中表示，美國入境政策尚未定案，都還屬於各部會研商階段，所以對於美國未來會採認的疫苗名單，會密切注意，持續與外交部保持聯繫。

至於總統蔡英文及副總統賴清德接種高端疫苗，是否影響未來赴美行程，陳時中強調，對於國產疫苗有信心，且相信國產疫苗具有一定保護效果，總統及副總統若赴美，政治意涵遠大於所謂防疫意涵，自然會有妥適安排。

媒體追問，若到11月高端疫苗仍未列入美國認可疫苗名單該怎麼辦，陳時中回應，沒有怎麼辦，以目前時間點，美國相關政策無法問得很清楚，且1個多月的時間仍有變化。

陳時中說，截至目前，這樣的政策與高端疫苗無關，是針對入境限制的國家放寬條件，附加條件是完整接種疫苗；至於後續美國會採取什麼入境政策，指揮中心會持續與外交部聯繫，了解後再擬定因應對策。

陳時中也提到，目前高端疫苗有一些臨床研究持續在進行，盼國產疫苗能早日得到國際認證。

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