BNT兩劑間隔延至10週以上 擬本土研究混打莫德納

BNT疫苗22日起將先從校園開始接種，指揮中心指揮官陳時中今天說，BNT疫苗2劑間隔期將延長至10週以上。國內BNT疫苗數量較足夠，研擬在本土進行莫德納、BNT混打研究。

「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台」第9輪可接種BNT疫苗及高端疫苗，預約時間自20日上午10時至9月22日中午12時止，BNT疫苗施打期間則是9月25日至10月2日，高端疫苗施打期程為9月27日至10月2日。

據指揮中心統計，截至今天下午1時，第9輪BNT疫苗預約狀況，符合預約資格人數為90萬6086人，其中75萬2092人已完成預約；高端疫苗預約狀況，65萬2833人符合預約資格，已有45萬8272人完成預約。

校園接種BNT疫苗計畫23日開打，雙北提前於明天施打，符合第9輪BNT疫苗接種資格的民眾則從25日起陸續施打。外界關注第2劑BNT疫苗接種規劃，據疾管署網站說明，BNT疫苗依仿單建議接種間隔為21天以上；依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議接種間隔為至少28天。

但陳時中今天下午在指揮中心記者會中提到，研擬將BNT疫苗2劑間隔期延長，現階段希望比照莫德納（Moderna）疫苗改為第1劑疫苗與第2劑疫苗施打需間隔10至12週，但也不排除稍微縮短間隔可能性。

BNT疫苗未來到貨量可望較穩定，記者會上有媒體提問，BNT疫苗是否有望成為莫德納疫苗混打首選。陳時中回應，現在尚未有BNT疫苗混打研究，主因是BNT疫苗在台灣還沒開打，但莫德納疫苗與BNT疫苗混打研究已交由專家討論，相信近期就會展開本土研究。

現階段仍有許多民眾希望打到BNT疫苗，但卻礙於年齡不符合資格無法接種，指揮中心發言人莊人祥強調，未來BNT疫苗到貨量會較大，相信接種年齡範圍很快就會持續放寬。陳時中也坦言，有些民眾剛好年齡落在可接種與不可接種邊緣，心裡上會不舒服，有疫苗到貨，一定盡快安排。

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