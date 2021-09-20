禾馨供自費驗抗體惹議 北市衛生局長盼中央開放
禾馨診所提供自費檢驗抗體服務惹議，禾馨醫療營運長林思宏今天質疑台北市政府瀆職，台北市衛生局長黃世傑回應，中央尚未開放一般民眾自費檢驗，盼中央開放並提供指引。
網紅「四叉貓」劉宇席在接種高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗15天後，前往台北市禾馨診所自費檢驗抗體，但因中央尚未開放一般民眾自費檢驗抗體，執行檢驗的禾馨診所恐有違法之虞。
林思宏今天在臉書發文表示，禾馨的慧智醫事檢驗所是合格的檢驗單位，使用的也是經授權核可的試劑，當然可以做檢驗。
林思宏指出，根據醫療法第21條，地方政府有醫療機構收取醫療費用標準的核定權，而禾馨在6月9日就將自費檢驗的金額送北市府核定，7月7日又送一次，市府卻用一些奇怪的理由推託，應該是市府瀆職才對。
對此，黃世傑在文章下方留言並附上衛福部函文指出，衛生局8月30日曾向中央詢問轄內醫療機構若要提供自費抗體檢測，是否須經中央流行疫情指揮中心同意；衛福部回應，現階段僅以專案方式提供國籍航空機組員自費檢驗，並要求衛生局加強督導所轄醫療機構。
黃世傑說，目前台北市經中央指定的公費抗體醫療檢測院所僅接受專案，例如疫調需要的病人抗體檢驗等，尚未開放一般民眾自費檢查，台北榮民總醫院也曾申請自費檢驗，但沒有通過，希望中央22日能開放並討論出指引，屆時衛生局才可能核可。
中央流行疫情指揮中心18日表示，醫療應變組將於22日召開會議，針對抗體檢驗訂定收費標準、標準檢驗方法研擬指引，並要求執行單位說明驗出抗體代表什麼意義、若是染疫造成的陽性是否要通報等。
衛生局已要求禾馨24日繳交書面回答，屆時再做事實認定、判定是否開罰與金額，將在一週內公布調查結果。
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