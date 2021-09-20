打過高端疫苗未預約第2劑者 花蓮縣府主動簡訊通知

COVID-19公費疫苗預約平台今天受理第9期BNT、高端疫苗預約接種。為讓已施打高端疫苗第1劑民眾順利完成第2劑施打，花蓮縣政府將在預約平台截止後，下載未預約名冊以簡訊通知。

花蓮縣政府表示，在學校開打BNT、社區長者施打AZ及莫德納疫苗將於22日至30日同時展開，大部份醫療量能投注在學校及社區，第9期預約平台BNT及高端疫苗也在月底同時開打。中央顧及BNT疫苗較特別（BNT為液型，須再做稀釋才能使用），又考量診所保存冰箱設備及管理受限，因此只能擇一種疫苗開站施打。

花蓮縣政府指出，經多次與中央溝通協調，期望診所在不同時段加開高端第2劑施打，但中央考量疫苗特殊性，目前診所部份仍無法同時2種以上疫苗開站施打。

花蓮縣政府提醒，已完成第1劑高端疫苗施打者，且同時未於1922預約平台完成預約名單，將陸續依1922平台所留手機號碼，以簡訊方式通知第2劑施打。

這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打時程預計9月底或10月初，由衛生局規劃協調各醫療院所（含衛生所）開打，屆時民眾只要收到疫苗接種訊息，依指定時間、地點前往接種，近期務必留意手機簡訊。

商品推薦