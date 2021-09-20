快訊

連假你有去喝台南這間牛肉湯嗎？ 南市衛生局公布確診足跡

年輕人沒疫苗打！ 網紅「吃屎哥」裸身怒跳棒球場 富邦悍將回應了

打過高端疫苗未預約第2劑者 花蓮縣府主動簡訊通知

中央社 / 花蓮20日電

COVID-19公費疫苗預約平台今天受理第9期BNT、高端疫苗預約接種。為讓已施打高端疫苗第1劑民眾順利完成第2劑施打，花蓮縣政府將在預約平台截止後，下載未預約名冊以簡訊通知。

花蓮縣政府表示，在學校開打BNT、社區長者施打AZ及莫德納疫苗將於22日至30日同時展開，大部份醫療量能投注在學校及社區，第9期預約平台BNT及高端疫苗也在月底同時開打。中央顧及BNT疫苗較特別（BNT為液型，須再做稀釋才能使用），又考量診所保存冰箱設備及管理受限，因此只能擇一種疫苗開站施打。

花蓮縣政府指出，經多次與中央溝通協調，期望診所在不同時段加開高端第2劑施打，但中央考量疫苗特殊性，目前診所部份仍無法同時2種以上疫苗開站施打。

花蓮縣政府提醒，已完成第1劑高端疫苗施打者，且同時未於1922預約平台完成預約名單，將陸續依1922平台所留手機號碼，以簡訊方式通知第2劑施打。

這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打時程預計9月底或10月初，由衛生局規劃協調各醫療院所（含衛生所）開打，屆時民眾只要收到疫苗接種訊息，依指定時間、地點前往接種，近期務必留意手機簡訊。

新冠疫苗

延伸閱讀

BNT開放預約七小時 67萬多人完成預約 預約率達七成四

新冠及流感疫苗10月施打 竹縣府提醒接種間隔須至少7天

研究生打疫苗後自摔中風 指揮中心將助申請救濟

接種疫苗感安心 日本觀光勝地連假爆出遊潮

相關新聞

BNT開放預約7小時67萬多人完成預約 預約率達7成4

新冠疫苗第九輪疫苗開放BNT第一劑和高端第二劑接種，其中BNT疫苗預約踴躍，預約時間自今天上午10時開始，截至下午5時，...

青少年BNT、流感疫苗接力注射 台中南投拉長間隔14天才打

中秋連假後，12至18歲青少年將接種第一劑BNT疫苗，10月接著打流感疫苗，中央宣布兩種疫苗至少間隔7天。台中市衛生局長...

蔡英文、賴清德預約高端第二劑完成 9月30日施打

第九期新冠肺炎公費疫苗接種今天開放預約，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統及副總統賴清德都已在今天上網完成預約，預計...

客製BNT疫苗將抵台？ 陳時中：無法證實到貨時間

傳首批客製標籤輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗可望22日抵台。指揮中心指揮官陳時中說，無法證實到貨時間，...

310人昨「偷跑」預約BNT疫苗 莊人祥：平台維護問題

第九輪疫苗今天上午10時才開放預約，但有民眾發現，昨天就可在預約平台上搶先預約BNT，但在今天又被告知需重新預約。對此，...

BNT預約首日3小時就湧入57萬人 高端累計有28萬

新冠疫苗第九輪預約接種時間今天上午10時開始，符合資格者將陸續收到預約簡訊，22日中午12時收單，共有4類民眾需要密切注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。