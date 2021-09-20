研究生打疫苗後自摔中風 指揮中心將助申請救濟
嘉義縣日前一名男研究生打高端疫苗6天後騎機車自摔，並檢查出可能是腦中風。指揮中心今天表示，資料已通報到疫苗不良事件系統，並會協助家屬申請預防接種受害救濟。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，中央流行疫情指揮中心統計，昨天接種3萬1724劑疫苗，截至目前疫苗人口涵蓋率已達49.65％，劑次人口比為每百人口56.78劑。
針對中正大學法律所黃姓男研究生16日騎機車在等紅綠燈時無故自摔，經2次手術仍昏迷，黃生10日曾施打高端疫苗，家屬質疑與疫苗相關。
指揮中心發言人莊人祥今天回應，這名男研究生就醫檢查，可能有右側缺血性腦中風的狀況，目前在加護病房救治中。
莊人祥說，目前會由醫院進行電腦斷層跟相關血栓檢驗，並已將病況資料通報到不良事件通報系統，指揮中心也會協助家屬提出預防接種受害救濟申請。
此外，輝瑞BNT疫苗今天上午10時開放預約，但卻有民眾發現昨天晚間就能預約，對此莊人祥回應，昨晚進行系統維護時，有約300多人進入系統內預約，當時立刻請客服人員逐一聯繫，請這300多人今天上午10點再來改預約。
至於有媒體提問第9輪疫苗接種時間到10月2日止，但有民眾發現，預約時只有9月29日前的時段可選擇。
莊人祥說，因第9輪有BNT與高端疫苗同時接種，開打時間介於9月25日至10月2日間，各縣市會各自調控不同廠牌疫苗接種，只要在上述日期範圍內，依照各縣市預定的時間預約都沒有問題。
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