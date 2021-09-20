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客製BNT疫苗將抵台？ 陳時中：無法證實到貨時間

中央社 / 台北20日電
今天傳出首批客製化標籤BNT疫苗可望22日抵台，指揮中心指揮官陳時中說無法證實到貨時間。圖／美聯社
今天傳出首批客製化標籤BNT疫苗可望22日抵台，指揮中心指揮官陳時中說無法證實到貨時間。圖／美聯社

傳首批客製標籤輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗可望22日抵台。指揮中心指揮官陳時中說，無法證實到貨時間，但強調近期BNT疫苗進貨量多，將適當規劃未來第2劑涵蓋率。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續到貨與接種，今天傳出首批客製化標籤BNT疫苗可望22日抵台，到貨數量將介於70萬至80萬劑。對此，永齡基金會指出，首批客製標籤BNT疫苗在歐洲已可起運，但由於本週盧森堡航空滿載，正協調其他航空公司，確認班機後另行通知。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，首批93.3萬劑已於2日抵台，但並無客製標籤，曾引發關注。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，目前還無法證實首批客製化標籤BNT疫苗到貨時間。外界關注未來台灣可使用的BNT疫苗多達1500萬劑，是否已提前保留BNT疫苗第2劑，陳時中表示，疫苗逐批到貨會適當規劃。

英國研究指出，阿斯特捷利康（AZ）疫苗兩劑間隔時間愈長，抗體保護力愈好；反之，BNT疫苗兩劑施打間隔不宜拖太久，否則會影響保護力。有媒體問及，指揮中心是否能保證接種過1劑BNT疫苗者，可如期施打第2劑，陳時中表示，會持續專注疫苗施打間隔研究，以利政策擬定。

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