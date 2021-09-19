爽過中秋連假 別忘明天上午十點上網預約BNT、高端疫苗
放中秋連假別忘了預約疫苗！第九輪疫苗明天開始預約，本次提供BNT、高端疫苗，符合資格對象從9月20日上午10時開始預約至9月22日中午12時止。至於莫德納疫苗第二劑疫苗，則除原先開始接種75歲長者，65歲至75歲長者待疫苗數量充足，也會以造冊方式接種。
指揮中心指揮官陳時中表示，國內昨接種10萬5478劑，其中AZ疫苗第一劑已施打3萬5873劑、第二劑施打6萬9025劑；莫德納接種400多劑；高端約150劑。目前疫苗涵蓋率達49.59％，劑次人口比則為每百人56.63劑。
而第九輪疫苗明天開放預約，但兩種疫苗接種時間不同，BNT疫苗為9月25日至10月2日；高端疫苗則為9月30日至10月2日。
BNT提供第一劑給18到22歲的年輕人、65歲以上長者、40歲以上第九類對象接種；高端疫苗則是提供第二劑給9月27日前打完第一劑間隔4周以上民眾。
而17日深夜抵台的莫德納疫苗，接下來將陸續提供給65歲以上長者接種，但因65歲以上長輩之前為造冊接種，第二劑也採造冊方式接種，因此並未放在第九、第十輪供民眾預約。
但七月同時期接種除65歲以上長者外，也有如第七類的造冊人員接種，是否也以造冊方式接種第二劑？發言人莊人祥則表示，仍以預約平台方式登記，等開放第二劑預約時，收到簡訊後再上網預約。
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