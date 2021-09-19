【重磅快評】打疫苗沒得選 連驗抗體都要如此卑微？

連日來陸續有網紅自費檢測施打高端疫苗後的抗體，引發議論，一開始，中央行文台北市要求清查，北市衛生局長說有違法之虞，但市長柯文哲卻說這又不是什麼傷天害理的事；事件很快有了轉圜，陳時中態度也跟著轉變，今天更說不會罰自驗抗體的民眾，但周三要開會訂「自費抗體檢測指引」，讓大家可以遵循，事件發展頗富戲劇性。

網紅四叉貓（劉宇）日前在臉書公布他打完第一劑高端疫苗後的血清抗體檢驗結果，並透露抗體數值偏低，且引起跟風，不少人也前往去檢驗，中央行文台北市要求清查此事。

台北市衛生局第一時間回應，表示北市醫療院所若提供自費檢驗抗體，經檢舉後將依法調查，最重可罰25萬元；指揮官陳時中也慎重表示，只要是合格的檢測，指揮中心都不會反對，但須依循《醫療法》等相關規定，而指引則是規範哪些情形必須做檢驗，檢驗後若結果為陽性該如何後續處理等。

陳時中雖沒有說反對民眾自驗抗體，但是他附帶說明只允許合格的檢測，而什麼是合格的檢測，還須由醫療應變組制定依據醫療法》等相關規定來制定。也就說，民眾可以自驗抗體，但如何驗？還是指揮中心說了算，態度依舊強硬。

只是，台北市長柯文哲並不認同指揮中心這一套，雖然他的衛生局長坦言，禾馨並非中央指定機構，最高可罰25萬元，但柯文哲允諾，他回去還要再查查看，若自費檢查，也不是什麼犯法、傷天害理的事。

國民黨議員游淑慧說得更直接，指四叉貓後，網紅任葛格也邀打莫德納、AZ疫苗友人自費驗抗體，結果高端IgG僅130.2AU/mL，比莫德納、AZ低近四倍，游在臉書說，「這就是為什麼陳時中，不讓我們驗疫苗施打後的抗體！」、「到底買到防彈衣？還是羽絨衣？衛福部禁止民眾驗，這算什麼鬼？」。

其實，柯文哲及游淑慧都點出了民眾應有「知」的權力， 陳時中的態度改變，其實也是眾怒難犯而不得不轉彎，今天推出醫療應變組副組長羅一鈞代打，羅整理5名網友的檢驗結果，得出結論為：第一劑到第二劑的過程中，抗體產生是動態變化過程，檢驗時間不同、數字可能完全不同。羅相當程度瓦解藍營的論述，說白話一點，就是網紅們驗的抗體數字都不足為憑。

只是，指揮中心費勁說了一大套，目的竟只是要模糊了民眾「知」的權力，差一點讓民眾以為連自掏腰包去驗抗體都要被罰，何其可悲！指揮中心應該要思考的是，為何有民眾會對自己注射疫苗後有沒有抗體產生問號？特別是拿高端疫苗作為對照組，而不是趕快想去訂一套指引來規範醫療院所要怎麼驗抗體。

民主國家國民原應有選擇打何種疫苗的自由，只是，蔡政府採購外國疫苗不力，只會巧妙算計及精心建構疫苗登記平台，成功沒收人民選擇疫苗的權力，一味教導人民「有什麼就打什麼」，人民已經夠卑微了，現在連想驗自己有沒有抗體都得提心吊膽，指揮中心發現無法限制人民驗抗體，就從規範醫療院所下手，真不知往後還有什麼奇招出場？

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