獨／未來去哪自費驗抗體？ 117家指定檢驗機構名單公布

網紅帶頭公開接種疫苗後抗體檢驗數據，社會大眾才發現，原來中央流行疫情指揮中心還沒開放自費驗抗體，但指揮中心也順應民意，預定本周三開會討論相關指引，包括收費標準、檢驗方法、檢驗單位應詳細說明的內容等。

疾管署官網17日也更新「全國血清抗體檢測指定檢驗機構名單」，全國各縣市共有117家院所。指揮中心發言人莊人祥表示，待檢驗指引訂好、正式開放可自費檢驗之後，也會以這117家院所開始做為主要檢驗單位。

莊人祥表示，之前說國內只有12家指定醫療院所可驗抗體，是指因應機組員按規定每三個月需自費檢測抗體（由公司出錢），有12家指定院所專門負責機組員的檢驗。

之前因應機組員按規定每三個月需自費檢測抗體（由公司出錢），有12家指定院所專門負責機組員的檢驗。圖為桃園機場入境機組員。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

莊人祥表示，其實全國各縣市共有117家院所都是可驗抗體的血清抗體檢驗機構，只是一直沒有開放自費檢驗，僅限於「公費」。例如進行疫調時，地方衛生單位如評估有需要驗抗體，就會就近送到這些醫院或檢驗所。

這117家血清抗體檢驗機構包括基隆2家醫院、北市15家院所、新北市15家院所、桃園市12家院所、新竹縣市6家院所、苗栗縣1家院所、台中市12家醫院、彰化縣6家醫院、南投縣3家醫院、雲林縣3家醫院、嘉義縣市7家院所、台南市10家院所、高雄市15家院所、屏東縣4家醫院、宜蘭縣2家醫院、花蓮縣2家醫院、台東縣2家醫院。全國血清抗體檢測指定檢驗機構名單將不定時更新於疾管署官網：https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/yuNKM3fnmrjMFbnP4yzesg

網紅四叉貓帶頭公開接種疫苗後抗體檢驗數據之後，指揮中心順應民意，預定本周三開會討論相關指引。本報資料照片

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