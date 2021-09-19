全台疫苗接種逾1300萬劑 涵蓋率近5成

COVID-19疫苗接種持續，指揮中心最新統計，全台已接種逾1327萬劑疫苗，疫苗人口涵蓋率已達49.59%，即台灣有近半數人口，已接種至少1劑COVID-19疫苗。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天共接種10萬5478劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，累計接種逾1327萬劑疫苗。

指揮中心發言人莊人祥說明，昨天接種疫苗以阿斯特捷利康（AZ）疫苗最多，分別為第1劑3.5萬劑、第2劑6.9萬劑，另還有莫德納（Moderna）疫苗400多劑與高端疫苗100多劑。

截至目前，疫苗人口涵蓋率達49.59%，劑次人口比56.63%，意即全台有將近半數人口，已接種至少1劑COVID-19疫苗。

此外，今天指揮中心公布新增11例COVID-19境外移入個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，其中5人曾接種疫苗，皆為突破性感染，接種疫苗廠牌分別為俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、莫德納、AZ、輝瑞BNT與嬌生（J&J）疫苗。

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