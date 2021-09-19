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BNT疫苗接種2週內勿劇烈運動 4週留意5大症狀

中央社 / 台北19日電
指揮官陳時中表示，接種BNT疫苗後28天內，要留意是否出現疑似心肌炎或心包膜炎的5大症狀。圖／美聯社
指揮官陳時中表示，接種BNT疫苗後28天內，要留意是否出現疑似心肌炎或心包膜炎的5大症狀。圖／美聯社

BNT疫苗校園接種即將開始，指揮中心今天提醒，疫苗接種後2週勿劇烈運動，4週內則要留意胸悶胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良或昏厥等疑似心肌炎症狀。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為降低學生感染風險，中央流行疫情指揮中心和教育部安排年滿12歲至17歲青少年接種輝瑞BNT疫苗，預計9月22日起陸續啟動校園接種。

指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上提醒，學生在校園接種BNT疫苗後，2週內應避免劇烈運動；若要安排體育課，則要視學生施打疫苗的時間點，再做適當安排。

陳時中表示，日前有召開兒童青少年COVID-19疫苗接種臨床處置建議相關會議，專家也建議在接種後2週內不要劇烈運動。

陳時中指出，接種BNT疫苗後28天內，要留意是否出現疑似心肌炎或心包膜炎的5大症狀，包含胸痛胸口壓迫或胸悶、心悸、呼吸急促、運動耐受不良如走路就喘或無力爬樓梯，以及昏厥或暈厥。若有上述症狀，務必盡速就醫並告知疫苗接種史。

新冠疫苗 BNT 輝瑞 陳時中

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