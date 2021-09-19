網紅陸續自曝高端抗體 游淑慧點出陳時中禁驗抗體理由

陸續有網紅自費檢測施打高端疫苗後的抗體，引發議論，繼四叉貓後，台中網紅任葛格也邀打莫德納、AZ疫苗友人自費驗抗體，結果高端IgG僅130.2AU/mL，比莫德納、AZ低近四倍。 台北市議員游淑慧今天在臉書說，「這就是為什麼陳時中，不讓我們驗疫苗施打後的抗體！」

游說，許多醫院都有驗抗體技術，甚至已有多家生技公司完成「中和抗體快篩試劑」，「到底買到防彈衣？還是羽絨衣？衛福部禁止民眾驗，這算什麼鬼？」

游淑慧說，目前衛福部核定12家醫院可以做疫苗施打後的抗體檢測，台北市包括台大、三總、聯合醫院仁愛院區等。兩周前，其實她就詢問衛生局，「一般市民能不能去仁愛驗？」結果得到的答案是「只能驗機組人員，不能驗一般民眾」。游問，為什麼連驗抗體都只機組人員限定，一般民眾不準？

游淑慧說，前天她質詢，已要求市長柯文哲開放仁愛醫院對市民開放自費檢驗服務，因為仁愛醫院有這個資格，也有這個技術。另外，游也提到，她知道國內已有多家生技公司已完成「中和抗體快篩試劑」，一滴血就能知道體內有無中和抗體（但不知道濃度數據）。但起碼可以幫助民眾先了解「產生了嗎？」

游淑慧提到，在美國就曾有這樣的討論，打完兩劑疫苗都「毫無反應」，到底有沒有抗體？有的醫生擔心這是「免疫系統沒有得到足夠刺激」，可能也無法產生抗體。而有的專家則說，就是會有人沒反應、但還是有抗體。

游淑慧表示，美國流行病學專家和免疫專家眾說紛紜，後來的建議就是，打完兩針後，可以隔兩周去檢測抗體，抗體檢測快速也不貴。冒著副作用風險去打疫苗，所謂何來？當然就是為了取得抗體，出現防護力，「到底是買到防彈衣還是羽絨衣，現在衛福部卻禁止民眾驗，這算什麼鬼？」

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