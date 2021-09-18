幫網紅驗高端抗體恐被罰？醫狠酸：打「愛國心」就可抵抗病毒

近日，網紅「四叉貓」接種高端疫苗第一劑後，自費到北市禾馨診所檢驗抗體，不料此事引發關切，使禾馨診所恐面臨罰責問題。對此，胸腔科醫師蘇一峰昨（17）日也提出看法。

「四叉貓」接受檢驗抗體並自曝結果，意外引起關注，開始有民眾跟風驗抗體。北市衛生局日前指出，若有醫療院所提供該項服務並收取費用，最高可罰25萬元；今（18）日北市衛生局長黃世傑則表示，指定自費檢驗抗體不開放一般民眾施做，「幫民眾檢驗或收費就違反相關規定」，若未經核定即違法，等調查後再看是否罰、罰多少。

對此，蘇一峰在臉書PO文，他直言根據《傳染病防治法》民眾打完疫苗自費驗抗體恐怕違法，醫療院所若幫民眾收費驗抗體，根據《醫療法》、可開罰5到25萬元罰鍰...，「網紅打高端後，公布抗體低的後續效應...」，引起網友討論。

網友們有著來自四面八方的問題，例如「要知道自己有沒有抗體都不行嗎？」、「所以若打其他廠牌疫苗，也不能去驗抗體嗎？」、「該問的是打了一支不知道效果的疫苗，想知道有沒有抗體錯了嗎？」最後，蘇一峰醫師也現身留言區狠酸，「只要有疫苗，打國產的這份愛國心就可以抵抗病毒入侵了啊！」 網紅劉宇公開自己在禾馨診所檢驗施打高端疫苗後的抗體，但禾馨診所替民眾檢驗抗體恐違法挨罰。圖／翻攝四叉貓FB

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