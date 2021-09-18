青少年BNT打大腿防心肌炎？專家：科學證據不足

香港建議青少年從大腿接種BNT疫苗以降低心肌炎發生率。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，大腿接種對降低心肌炎發生率沒有很強的科學證據，國內專家未提此建議。

輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將在校園替12歲至17歲青少年造冊接種，但因年輕族群接種BNT疫苗可能出現罕見心肌炎副作用，因此香港建議青少年改從大腿接種，以降低心肌炎發生率，台灣是否比照辦理引發關注。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召開幾次會議時，都沒有特別將此列為重要的議題來討論。

張上淳解釋，從大腿接種疫苗能否避免心肌炎發生，在科學上沒有很強的證據，與會專家也沒有任何人提到要做這樣的建議。

據統計，國內COVID-19疫苗累計接種1317萬1843劑，疫苗接種人口涵蓋率49.43%，劑次人口比56.17%；不過，有糖尿病患者因糖尿病遭醫師列為次診斷，導致至今無法列為第9類接種對象，自認高風險卻遲遲打不到疫苗。

指揮中心指揮官陳時中表示，針對特殊情況可請地方衛生局進行個案報備，但他認為，醫師最初之所以沒將糖尿病列為主診斷，應有其考量。

此外，指揮中心今天宣布10月1日起接種流感疫苗，但與COVID-19疫苗須間隔7天。

張上淳解釋，根據ACIP委員分析各國建議、指引，有些國家認為兩種疫苗不必間隔，即便同一時間施打，只要打在不同部位也沒問題，但國內專家還是建議維持7天接種間隔，主要考量疫苗接種後不良反應最多是在7天內出現，如此可避免搞不清楚不良反應是哪種疫苗造成。

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