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王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

禾馨診所驗抗體罰不罰 黃世傑：有違法之虞

中央社 / 台北18日電

禾馨診所替網紅「四叉貓」驗抗體，外界關注北市罰不罰。衛生局長黃世傑今天表示，禾馨收費是公開確定事實，若未經核定就是違法，等調查完再看是否罰、罰多少。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，媒體提問禾馨診所替網紅「四叉貓」與其他民眾檢驗疫苗接種後的抗體生成一事。

衛生局長黃世傑表示，抗原快篩、PCR、抗體檢測等都要報中央指揮中心同意，禾馨診所在抗原方面獲核准，6月9日也有報衛生局要驗抗體檢測，但抗體檢測當初沒有相關規範，所以不能做。

黃世傑指出，若要罰「未經核准就驗抗體」，是依據傳染病防治法，但中央未明確回覆是哪一條；若是罰「未核准就向民眾收費」則是依據醫療法第21、22條，處診所新台幣5至25萬。

黃世傑說，禾馨收費是一個公開確定的事實，若沒有經過衛生局收費委員會核准，就是違法。醫事科承諾一週內交出調查報告，禾馨也同意24日書面回答，屆時市府會做事實認定，再判定是否開罰與金額。

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