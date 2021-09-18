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王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

禾馨收費測抗體恐挨罰 北市衛生局：一周內調查後報告

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
禾馨醫療收費替民眾檢測施打疫苗後的抗體，恐違反《醫療法》規定。圖／聯合報系資料照
禾馨醫療收費替民眾檢測施打疫苗後的抗體，恐違反《醫療法》規定。圖／聯合報系資料照

禾馨醫療日前替民眾檢驗施打疫苗後的抗體引發爭議，營運長林思宏今半夜還在社群平台貼出公文，指6月9日就向北市衛生局報備。對此，局長黃世傑回應，當初並沒有相關規範，也不能做，且中央在9月8日也有來函說明，自費檢驗抗體是由指揮中心專案方式，指定醫療院所替航空機組員檢測，不開放一般民眾施做；至於是否開罰？黃世傑說，一周內調查後再決定。

黃世傑表示，依照《傳染病防治法》，在中央疫情流行指揮中心成立階段，諸如抗原快篩、PCR、抗體檢查等，都要報請中央核定，禾馨相關企業已經在抗原快篩部分獲得核准，但抗體部分，雖然禾馨診所於6月9日來函，但關於抗體檢測當初並沒有相關規範，因此也不能做。

黃世傑說，禾馨醫療不能做抗體檢測，中央在機師專案中，有核定12家醫療院所做機師公會自費檢測，台北市內有台大醫院、三軍總醫院、仁愛醫院，並無開放民眾自費檢查，過去榮總就曾申請抗體檢測，但中央9月8日來函明確指出「自費血清檢驗由指揮中心專案方式指定，提供航空機組員，尚無開放醫事機構開放一般民眾」，還是要依照這個原則辦理。

黃世傑指出，榮總不行，顯然禾馨醫療也沒有核准，「幫民眾檢測或收費就違反相關規定」。黃世傑說，衛生局昨天到禾馨醫療稽查，對方答應9月24日以書面回覆，將於一周內會公布調查結果。

黃世傑期盼中央盡快訂定相關指引，「畢竟民眾希望知道自己的身體狀況，無論是感染或是打抗體後的反應」。至於是否裁罰？黃世傑說，根據《醫療法》規定，可以裁罰5萬到25萬元，因為沒有經過「醫療機構收費委員會」同意就是違法，黃世傑說「目前有違法之虞，等調查詳細後再決定要不要裁罰、罰多少」。

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