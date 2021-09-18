禾馨收費測抗體恐挨罰 北市衛生局：一周內調查後報告
禾馨醫療日前替民眾檢驗施打疫苗後的抗體引發爭議，營運長林思宏今半夜還在社群平台貼出公文，指6月9日就向北市衛生局報備。對此，局長黃世傑回應，當初並沒有相關規範，也不能做，且中央在9月8日也有來函說明，自費檢驗抗體是由指揮中心專案方式，指定醫療院所替航空機組員檢測，不開放一般民眾施做；至於是否開罰？黃世傑說，一周內調查後再決定。
黃世傑表示，依照《傳染病防治法》，在中央疫情流行指揮中心成立階段，諸如抗原快篩、PCR、抗體檢查等，都要報請中央核定，禾馨相關企業已經在抗原快篩部分獲得核准，但抗體部分，雖然禾馨診所於6月9日來函，但關於抗體檢測當初並沒有相關規範，因此也不能做。
黃世傑說，禾馨醫療不能做抗體檢測，中央在機師專案中，有核定12家醫療院所做機師公會自費檢測，台北市內有台大醫院、三軍總醫院、仁愛醫院，並無開放民眾自費檢查，過去榮總就曾申請抗體檢測，但中央9月8日來函明確指出「自費血清檢驗由指揮中心專案方式指定，提供航空機組員，尚無開放醫事機構開放一般民眾」，還是要依照這個原則辦理。
黃世傑指出，榮總不行，顯然禾馨醫療也沒有核准，「幫民眾檢測或收費就違反相關規定」。黃世傑說，衛生局昨天到禾馨醫療稽查，對方答應9月24日以書面回覆，將於一周內會公布調查結果。
黃世傑期盼中央盡快訂定相關指引，「畢竟民眾希望知道自己的身體狀況，無論是感染或是打抗體後的反應」。至於是否裁罰？黃世傑說，根據《醫療法》規定，可以裁罰5萬到25萬元，因為沒有經過「醫療機構收費委員會」同意就是違法，黃世傑說「目前有違法之虞，等調查詳細後再決定要不要裁罰、罰多少」。
▪【疫情專題】9月18日新增本土0例、境外6例、0死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言