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王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

網紅自費驗抗體惹議 指揮中心22日開會訂指引

中央社 / 台北18日電

網紅四叉貓自費驗抗體惹議，指揮中心今天說，22日開會討論相關指引，包括收費標準、檢驗方法，檢驗單位也應說明抗體是染疫還是疫苗所致，但不會以此做為第3劑依據。

網紅「四叉貓」劉宇席在接種高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗15天後，前往北市禾馨診所進行檢驗抗體，自稱「有產生抗體但數值偏低」，也引起其他民眾仿效惹議，傳有違法之嫌。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，目前未開放一般民眾自費驗疫苗抗體，醫療院所要做自費檢驗，須先向地方衛生局申請核准。不過，禾馨診所營運長林思宏自稱已報備檢驗抗體，但北市又說疾管署尚未制定規範。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，這些都是醫療法的規定，已執行數十年，執行層面是由地方衛生局釐清，目前僅開放12家可進行公費抗體檢驗，至於自費相關疑慮，指揮中心醫療應變組將於22日召開會議，針對抗體檢驗相關指引。

陳時中指出，自費檢驗抗體只要符合規定，指揮中心都不反對，但醫療法規定民眾還是要根據指引，了解做完檢驗後要注意哪些事情，例如檢驗陽性的抗體到底是疫苗產生的，還是染疫導致的抗體，希望訂定指引提供民眾參考。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，指引將訂定收費標準、標準檢驗方法，並要求執行檢驗的單位說明驗出的抗體代表哪些意義，萬一是染疫造成的陽性，是否要進一步通報等，都有待進一步討論。

外界也好奇，未來是否以自費抗體檢驗結果，做為追加施打第3劑疫苗依據。陳時中說，自費抗體檢驗結果很難做為第3劑疫苗參考依據，目前國內已持續展開實驗及監測計畫，會根據國外經驗、專家意見做為是否追加第3劑疫苗的參考。

新冠疫苗

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