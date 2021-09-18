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王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

板橋76歲男性打完AZ疫苗第二劑 2天後突死亡

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
施打疫苗示意圖。圖／新北市衛生局提供
施打疫苗示意圖。圖／新北市衛生局提供

新北市新增1例施打疫苗後死亡個案，板橋區一位76歲男性身患腎臟疾病，在6月25日接種AZ第1劑，無特別異常症狀，9月15日接種AZ第2劑，9月16日出現全身無力與痠痛，9月17日死亡。目前新北市通報累積施打疫苗後死亡個案總數為147案，其中AZ疫苗117例、莫德納疫苗26例、高端4例。

新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新冠疫苗

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