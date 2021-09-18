第9輪BNT疫苗91萬人打得到 10月初可望再擴大

指揮中心今天宣布，第9輪COVID-19疫苗預約共有12-22歲、65歲以上、40歲以上慢性病患共91萬人符合接種BNT資格，第10輪預計廠牌還是BNT，若到貨順利才會擴大接種對象。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續到貨並依序接種，第9輪除了開放第2劑高端疫苗預約接種，還有日前2批抵台的184萬劑輝瑞BNT疫苗完成檢驗封緘，也要在第9輪開放施打第1劑。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，輝瑞BNT除提供12歲至17歲學生校園造冊接種，也將於第9輪提供18至22歲、65歲以上、40歲以上第9類高風險慢性病等3大族群施打。

截至昨天，共有402萬人登記接種輝瑞BNT疫苗，根據中央流行疫情指揮中心規劃，若輝瑞BNT疫苗仍有餘裕，會依年齡層從第9類40歲再往下開放，其次再從64歲依序往下開放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這次符合第9輪BNT疫苗接種資格者登記狀況相當踴躍，其中18歲到22歲共有約48萬人登記、第9類40歲以上共有約36.6萬人登記、65歲以上則有約6.3萬人登記，因此這次共開放91萬人接種。

陳時中說，目前雖然沒有再往下類別開放的計畫，但未來10月3日開打的第10輪，還是規劃接種BNT疫苗以及高端疫苗，屆時若到貨順利，不排除再依序開放第9類、第10類對象接種。

由於10月初也要開始接種季節流感疫苗，從9月底到10月預計會有COVID-19、流感等不同疫苗、多種廠牌同時開打，外界也擔心疫苗接種面臨塞車。

陳時中指出，相信醫界接種疫苗作業已經相當純熟，他不認為會有問題，並向醫事人員喊話「大家辛苦了」。

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