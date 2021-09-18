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莫德納混打高端好嗎？醫師揭現行四種疫苗「混打好棒棒」組合

聯合新聞網 / 綜合報導
國內開始進行混打高端等臨床時驗，引起各界討論。示意圖／聯合報系資料照片
國內開始進行混打高端等臨床時驗，引起各界討論。示意圖／聯合報系資料照片

國內開始進行混打高端等臨床時驗，引起各界討論，萬芳醫院精神科醫師潘建志在臉書分析目前國內4種疫苗混打效果，表示「莫德納混高端，不建議」、「莫德納混BNT，很可以」、「AZ混mRNA，好棒棒」。

潘建志醫師在臉書發文分析，指出AZ、莫德納、BNT、高端四種疫苗其實都被設計成要打兩劑，「因為第二劑疫苗會激發更全面更強烈的免疫反應，而有更好的保護力」。他解釋，理論上第二劑的蛋白質抗原性質越接近第一劑，容易被第一劑寫入記憶體的記憶性B細胞T細胞辨認出來，對混打而言效果越好，若單純只看疫苗本身的蛋白質胺基酸序列，「四種疫苗在抗原表達上幾無差異，好像都能混打」。

可惜事情並沒有那麼簡單。潘醫師以人類血型有A、B、AB、O四種，不能隨便輸血以免出現免疫排斥反應為例說明，疫苗抗原上的聚醣不同，表現出的抗原免疫性就不同，甚至會被當成身體外來異物而被排斥。

其中AZ、莫德納、BNT三種疫苗接種後所產生的S蛋白／S-2P蛋白，都是在人體中、且是同一個人的體內合成的，醣基化相同，免疫反應接近，理論上可互為第一劑、第二劑。

但高端次蛋白疫苗的S-2P蛋白，是透過中國倉鼠卵的上皮細胞（CHO），經基因改造技術所產生，加上佐劑後包裝成針劑，再打入人體中，和其他三種疫苗免疫反應差別較大，「比較不適合混打」。

潘醫師再進一步表示，莫德納與BNT皆為mRNA疫苗，兩者十分相像，抗原S-2P蛋白的序列完全一樣，國外也有研究證實可以混打，因此在等不到第二劑同種疫苗時，「莫德納混BNT在學理上和現實中是非常可行的」，總比第一劑打完拖延太久，造成抗體逐漸降低，保護力消失擋不住病毒好。

而AZ和mRNA混打，則是被AZ大缺貨和血栓疑慮逼出的策略，雖然後來發現混打反應更強，但過去不同疫苗間「哪有人在混打」。至於接種順序，潘醫師說，根據國外研究，還是建議先打AZ、再打mRNA效果較佳。

高端疫苗因醣蛋白抗原表現和其它疫苗有差異，且全世界都沒有其他次蛋白疫苗上市，沒有混打先例，故台灣必須從頭開始做臨床實臨，加上高端產能有限、民眾對高端有「疫苗猶豫」心理，因此他建議高端還是專心「自己混自己」，等保護力和安全性的數據更清楚後，再來考慮混打。

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