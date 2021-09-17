自購64萬劑AZ疫苗運抵桃機 總計約437萬劑到貨
政府自購64萬劑AZ疫苗今天下午運抵桃園機場，截至目前總計約437萬劑AZ疫苗到貨，本批效期至2022年1月31日，經檢驗封緘作業後將提供國民接種。
政府自購64萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，今天由華航班機CI834以客機載貨方式載運，從泰國曼谷啟航，下午3時24分運抵桃園國際機場。
班機停放在D1機坪後，地勤人員將裝載在溫控櫃中的疫苗卸貨，由海關進行機邊驗放，隨後送至航空貨運站完成通關程序，在警車戒備下運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。
指揮中心去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分別為今年3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑。
本次提供第9批AZ疫苗，截至目前總計約437萬劑到貨。本次疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），須存放於攝氏2到8度的環境，依臨床試驗每人須施打2劑，本批效期至2022年1月31日。
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