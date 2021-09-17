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禾馨替網紅四叉貓驗疫苗抗體風波 北市：需一周來判定是否違規

中央社 / 台北17日電

禾馨診所替網紅「四叉貓」與其他民眾檢驗疫苗接種後的抗體生成，傳有違法之嫌。北市衛生局表示了解中，約需時一週，再看有無違反傳染病防治法與醫療法。

禾馨診所替網紅「四叉貓」檢驗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種後的抗體生成惹議，指揮中心今天表示，目前未開放一般民眾自費驗疫苗抗體，醫療院所要做自費檢驗，須先向地方衛生局申請核准。

台北市衛生局下午召開疫情記者會時表示，自費血清抗體檢驗，是指揮中心以專案方式指定特定醫療院所提供服務，沒有開放其他醫事機構讓民眾自費檢驗，衛生局也沒核可相關收費標準。

醫事管理科科長何叔安指出，若有機構這麼做，可能違反醫療法，現在正在了解情況，可能需要一週來釐清並判定是否違規。

台北市長柯文哲率團隊下午至市議會進行施政報告時，不少議員也關切此事，以及衛生局是否會依法罰禾馨診所新台幣5至25萬。衛生局長黃世傑回應，衛生福利部8月30日有來函，請衛生局查清楚事實，「有違規是有可能開罰」。

議員要求北市研擬開放讓民眾自費驗抗體，柯文哲表示，一般來說自費項目核准以後就可以做，黃世傑也稱有需求的話可以研議。

新冠疫苗

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