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COVID-19疫苗累計接種1293萬劑 涵蓋率49.19%

中央社 / 台北17日電

根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種20萬7979劑COVID-19疫苗，累計接種1293萬8098劑，疫苗涵蓋率49.19%、劑次人口比55.17%。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中公布最新境外移入病例基因定序結果，9月10日至16日間共新增11例境外移入病例，病毒基因定序均為最早在印度發現的Delta變異株

莊人祥指出，11例個案中共有4例突破性感染個案，均從美國入境，其中60多歲男性（案16113）4月底至今接種1劑AZ疫苗、2劑BNT疫苗，30多歲女性（案16125）曾於6月接種2劑BNT疫苗，60多歲女性（案16186）7月中接種2劑BNT疫苗、20多歲女性（案16201）7月接種2劑BNT疫苗。

進一步統計，去年疫情至今國內共驗出149例感染Delta變異株個案，其中包括43例本土個案；7月2日以來共有63例突破性感染個案，其中19例感染Delta變異株。

除此之外，今天新增的6例境外移入病例中，共有4例突破性感染病例，從美國入境的40多歲男子（案16228）曾於6月接種2劑BNT疫苗、美國入境的60多歲女性（案16230）於4月底前接種2劑莫德納疫苗、馬來西亞入境的20多歲女性（案16232）8月中接種第2劑BNT疫苗、印尼入境的20多歲女性（案16233）則於8月底接種第2劑中國科興疫苗。

根據指揮中心統計，昨天共接種20萬7979劑COVID-19疫苗，累計接種1293萬8098劑，疫苗涵蓋率49.19%、劑次人口比55.17%。

莊人祥表示，指揮中心一直努力提高第2劑疫苗涵蓋率，近期只要有疫苗來，主要都會開放曾接種第1劑疫苗的民眾接種第2劑。

新冠疫苗 Delta變異株 COVID-19

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