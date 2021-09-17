北市開打第2劑莫德納 18日可上系統預約

台北市副市長蔡炳坤今天表示，設籍北市75歲以上長者及原住民65歲以上已接種第1劑莫德納疫苗者，18日與19日可上北市疫苗預約平台預約第2劑。

蔡炳坤表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其中莫德納（Moderna）第2劑，設籍北市75歲以上長者，以及原住民65歲以上已接種第1劑者，18日及19日上午9時至下午5時可預約第2劑。

蔡炳坤說，由於目前中央撥配的疫苗數量沒有那麼充裕，以設籍者預約優先，看預約情況再通知非設籍者。

蔡炳坤指出，設籍北市的接種人數約3萬7000多人，未設籍的差不多1萬人。此次有247家診所、12區聯醫院外門診部共259個接種點讓長者自選時間地點。

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